AZAL приостановила рейсы из Баку в ряд российских городов

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) решила приостановить рейсы в ряд российских городов. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Самолеты не будут летать во Владикавказ, Саратов, Нижний Новгород, Сочи, Минеральные Воды, Уфу и Самару.

«Следует отметить, что 25 декабря авиакомпания AZAL приняла решение приостановить полеты из Баку в Грозный и Махачкалу», — напомнили в компании.

Там добавили, что ограничения будут действовать до окончания расследования крушения в Актау Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный. Пассажирам сообщили о возможности получить полный возврат средств за билеты.

Утром самолет Azerbaijan Airlines, следовавший в Минеральные Воды, вернулся в Баку. Решение приняли из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой.