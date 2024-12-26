Минздрав Азербайджана обнародовал список граждан страны, погибших близ Актау

Минздрав Азербайджана обнародовал список граждан страны, погибших при крушении самолета в районе Актау. Информация появилась на официальном сайте министерства.

Согласно данным ведомства, в результате авиакатастрофы погибли 22 пассажира и три члена экипажа. Самой старшей погибшей было было 64 года, а самой младшей — 19 лет.

«Работа по установлению личности некоторых погибших продолжается», — добавили в пресс-службе Минздрава.

Пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку — Грозный, рухнул в районе казахстанского города Актау 25 декабря. Жертвами крушения лайнера стали 38 человек, их тела направили на экспертизу.

Появились версии, что авиакатастрофа могла произойти из-за обстрела, так как на лайнере обнаружили странные отметины.

Спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев призвал не делать преждевременных выводов и не верить спекуляциям и необоснованным заявлениям. К этому призвал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.