Тела 38 погибших в авиакатастрофе в Актау отправили в центр судмедэкспертизы

Тела 38 жертв авиакатастрофы в Актау отправили в центр судмедэкспертизы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

«Обнаружено 38 тел погибших, которые доставлены в центр судмедэкспертизы, среди них шесть граждан Казахстана и трое — члены экипажа. Опознаны тела семи человек», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что психологи Центра медицины катастроф помогают родственникам погибших.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в связи с крушением лайнера Embraer 190 в Актау. Главе государства доложили о случившемся, когда он находился в Петербурге. После ЧП политик сразу вылетел в Баку. Там он провел совещание, главной темой которого стала авиакатастрофа.

Самолет упал в Актау утром накануне. Он следовал из Баку в Грозный. Как отметили в Росавиации, причиной катастрофы могло стать столкновение лайнера с птицами.