Flydubai отменила до 5 января рейсы из ОАЭ в Сочи и Минеральные Воды

АТОР: туроператоры решают вопрос с отменой рейсов Flydubai из ОАЭ в Россию

Авиакомпания Flydubai отменила рейсы из ОАЭ в Сочи и Минеральные Воды до 5 января, ссылаясь на угрозу безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Предположительно, ситуация коснется примерно двух тысяч российских туристов, 90% из которых путешествуют через операторов. Теперь последние делают все, чтобы минимизировать трудности.

Большинство операторов сейчас контактируют с авиакомпанией, чтобы найти подходящие варианты. Рассматривается несколько путей выхода из ситуации: перенос тура на другие даты по прежней стоимости, смена аэропорта вылета и полный возврат средств.

Ранее после крушения Embraer 190 в Актау полеты в Россию временно приостановила израильская авиакомпания El Al. Рейсы могут возобновить на следующей неделе, в зависимости от ситуации.