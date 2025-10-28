Мальчик очнулся в гробу на собственных похоронах в Бразилии

В Бразилии недоношенный младенец очнулся в гробу на собственных похоронах. Подробности сообщило издание Metropoles.com .

Младенец появился на свет на 24-й неделе беременности. Из-за проблем во время родов мать перевели в другую больницу.

Врачи не смогли спасти ребенка, в заключении написали, что новорожденный умер от внутриутробной гипоксии. При таком состоянии плод перестает получать необходимое количество кислорода.

Медики передали тело ребенка семье для похорон. Перед погребением родственник открыл гроб и увидел, что ребенок плачет. Младенца отправили в больницу. Медики оценили состояние новорожденного как критическое и отправили его в отделение интенсивной терапии. Несмотря на усилия врачей, младенец не выжил.

В Ленобласти случайно обнаружили стеклянную колбу с останками младенца. Мумифицированный плод хранился в формалине около 10 лет. Правоохранители предположили, что находка является экспонатом медицинской коллекции или учебным пособием.