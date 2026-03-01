В Финляндии объяснили, что сподвигло Трампа на операцию в Иране

Нынешнее нападение США и Израиля на Иран разительно отличается от прошлогоднего тем, что его обосновали не только ядерной программой, но и освобождением иранского народа. Президент США Дональд Трамп пошел на этот риск, вдохновившись успешной операцией в Венесуэле, сообщил обозреватель финской газеты Helsingin Sanomat Пааво Раутио.

Он сравнил тактику Трампа со старой салонной игрой «Микадо». В ней нужно вытянуть палочку так, чтобы не потревожить остальные. По мнению журналиста, американский президент играет в нее на Ближнем Востоке в своем собственном стиле, действуя со всей силой и максимально возможной скоростью.

Раутио заявил, что февральские удары по Ирану сильно отличались от июньских в 2025 году. Тогда США и Израиль оправдывали их ядерной программой, теперь шла речь об освобождении иранского народа от деспотичного режима.

«Шаг Трампа может объясняться тем, что он, возможно, был застигнут врасплох успешным переворотом в Венесуэле. Смена власти также была одной из целей США в этой стране. Власть фактически не изменилась», — сказал автор статьи.

По его мнению, в этом смысле иранская кампания тоже провалится. У иранцев нет альтернативы, которая принесла бы свободу и процветание. Раутио заявил, что приход к власти самого популярного кандидата, лидера оппозиции в изгнании Реза Кир Пехлеви, лишь изменит стиль управления, но не решит проблемы.

Ранее Россия осудила американо-израильскую операцию в Иране. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш тоже призвал остановить боевые действия.