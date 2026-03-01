«Нож в спину». Небензя осудил удары США и Израиля по Ирану

Небензя: Тегеран, несмотря на готовность к дипломатии, вновь получил нож в спину

Тегеран, несмотря на готовность к дипломатии, вновь получил нож в спину. Так прокомментировал удары США и Израиля по Ирану постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН .

Небензя отметил, что попытки Тегерана вернуться к переговорам не нашли отклика у оппонентов.

«Несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу, он вновь получает нож в спину», — сказал он.

Представитель России выступил с заявлением на заседании Совета Безопасности ООН, где обсуждали обстановку вокруг Ирана. В ходе той же встречи Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил вооруженное нападение США и Израиля на Исламскую республику и призвал стороны к переговорам. По его словам, происходящее подрывает международный мир и безопасность.