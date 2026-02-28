Раскрыты цели операции США против Ирана

CENTCOM: США в Иране наносили удары по объектам командования КСИР

Американские военные в рамках совместной операции с Израилем против Ирана наносили удары по объектам командования корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщили на сайте центрального командования ВС США (CENTCOM).

«Целями являлись объекты командования и контроля корпуса стражей Исламской революции, средства противовоздушной обороны Ирана, места запуска ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также военные аэродромы», — уточнили в военном ведомстве.

Ранее президент СМА Дональд Трамп сообщил о нескольких вариантах развития событий в американо-иранском конфликте. Один из них — продолжение боевых действий до взятия страны под контроль.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что зря американское руководство надеялось бомбардировками поставить Иран на колени.