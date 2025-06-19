Иран под бомбежками призвали к бунту. Запад коронует наследника шаха?

Удары израильской авиации по ключевым объектам Ирана и ликвидация высокопоставленных офицеров Корпуса стражей Исламской революции обострили ситуацию в стране. На этом фоне появились призывы к свержению власти. Среди авторов таких заявлений оказался сын свергнутого шаха и лидер иранской оппозиции в изгнании Реза Кир Пехлеви. Насколько велики риски госпереворота и кто стоит за бывшим иранским принцем — в материале 360.ru.

Кто такой Реза Кир Пехлеви

Старший сын и наследный принц Реза Кир Пехлеви окончательно покинул Иран в возрасте 18 лет после Исламской революции 1979 года.

Начало государственного переворота его застало в США, где он учился в колледже, а также проходил летную стажировку в Военно-воздушных силах. Из-за обострения ситуации на родине юноша бросил учебу и вернулся в Тегеран, чтобы менее чем через год бежать из страны вместе с родными.

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Шахская семья сменила несколько стран: они пожили в Марокко и Багдаде. Тяжело больной отец семейства скончался в Египте, где его похоронили. Реза Кир вместе с матерью отправились в США, где лишенный престола принц завершил учебу, получив степень бакалавра в области политологии, а также прошел программу подготовки пилотов.

Он так и не смирился с Исламской революцией, а установившийся теократический режим считает временным. По его мнению, свержение отца произошло из-за его политических ошибок, а также обмана Запада, который рассматривал Иран как противовес Советскому Союзу в регионе.

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Пехлеви позиционирует себя как светского демократического оппозиционера, ратующего за проведение референдума, на котором жители Ирана выберут новую форму правления. Он регулярно критикует аятолл и поддерживает массовые протесты, которые происходили в Иране несколько лет подряд. В конце 2024 года он призывал иранские диаспоры и оппозиционные группы в изгнании объединиться, но фактически так и не стал общим лидером. Он имеет скорее символический статус для эмигрантов.

Иран призвали к мятежу

Свое обращение к народу Реза Кир Пехлеви опубликовал в социальных сетях. Он объявил, что Иран находится на грани краха, а спрятавшееся руководство страны потеряло всякий контроль. Бывший принц призвал соотечественников к объединению, чтобы положить конец действующему режиму и получить шанс построить мирный, свободный и демократический Иран. Пехлеви добавил, что у него есть план по управлению страной на время переходного периода после смены власти.

Отдельно он обратился к военным и сотрудникам силовых структур с просьбой присоединиться к народу и не жертвовать собой ради престарелого руководства страны, а сделать все ради «свободного Ирана».

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Пехлеви фактически повторил речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который в первый же день бомбежек призвал иранцев к бунту против действующих властей. В своей речи он напомнил об общей истории двух народов и о том, как древний персидский царь Кир Великий разбил войско Вавилона, избавив иудеев от изгнания. «Пришло время иранскому народу объединится вокруг своего флага и своего исторического наследия, отстаивая свою свободу от злого и угнетающего режима», — заявил Нетаньяху.

Фото: Xinhua / www.globallookpress.com

Со словами о ликвидации правительства Ирана также выступил американский сенатор Линдси Грэм*. Он заявил, что пришло время закрыть эту страницу в истории Ближнего Востока и начать новую, мирную главу.

Еще одной сторонницей смены власти в Иране оказалась премьер-министр Италии Джорджа Мелони. «Я всегда считала, что лучшим был бы сценарий свержения режима угнетенным иранским народом, которому это удалось бы», — сказала она. Не остался в стороне и президент США Дональд Трамп. «Может произойти все что угодно», — заявил он, отвечая на вопрос о возможной смене власти в Иране из-за конфликта с Израилем. Против государственного переворота и ликвидации действующего правительства Ирана выступил Евросоюз. «Изменение режима в Иране не является частью согласованной позиции ЕС. Мы выступаем за всеобъемлющий политический подход к Ирану, чтобы искать ответы на все вопросы с учетом всех имеющихся в нашем распоряжении опций». — заявил представитель дипломатического корпуса Евросоюза Ануар аль-Ануни. Он подчеркнул, что объединение готово сотрудничать со всеми силами, если это приведет к остановке конфликта.

Переворот затянется на годы

Пехлеви, как и другие оппозиционные силы в Иране, большой популярностью не пользуется. На фоне обострения конфликта с Израилем вокруг режима произошла консолидация, даже не смотря на ликвидацию наиболее консервативных политиков и силовиков. Об этом в комментарии 360.ru заявила политолог-международник и востоковед Елена Супонина. Она добавила, что в таких условиях Западу придется потратить очень много времени, чтобы раскачать общественные настроения для организации госпереворота.

Фото: PPI/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Трамп, похоже, согласился с идеей Нетаньяху, что рано или поздно это нужно сделать. Но если свержение режима в Иране не реализовать сейчас, то для достижения этой цели придется потратить несколько лет», — заявила Супонина.

Востоковед подчеркнула, что несмотря на заявления Запада, нет особых разногласий между политической властью и в лице президента Масуда Пезешкиана и духовной, которую представляет аятолла Али Хаменеи.

Внешняя агрессия только укрепила ряды иранского руководства. Так что все заявления о клине между президентом и духовным лидером — это выдавание желаемого за действительное. Елена Супонина Политолог-международник и востоковед

Супонина напомнила, что в активе США уже были случаи свержения руководителей стран на Ближнем Востоке, которые привели к страшным последствиям. В качестве примера она привела убийство Саддама Хусейна в Ираке, на смену которому пришло «Исламское государство»** и ливийского лидера Муаммара Каддафи, после свержения которого страна погрузилась в многолетнюю гражданскую войну. «Казалось бы, американцы после этого должны были одуматься, но не одумались, как видим, поскольку администрация Трампа сейчас действует в полной координации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху», — подытожила востоковед.

Настоящие причины ударов по Ирану

С самого начала военных действий Израиль и США преследовали цель сменить режим в Иране и установить там подконтрольное руководство для проведения прозападной политики. Такую версию в комментарии 360.ru выдвинул директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН имени Патриса Лумумбы Виталий Данилов.

Фото: Martin Pope/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Видеообращение наследного принца Ирана Реза Кира Пахлеви как раз демонстрирует политику Запада, поскольку совершенно понятно, что он является не столько сторонником продолжения монархической линии, а стоит на службе американских спецслужб», — пояснил он.

Обращение Пехлеви с его призывом к миру не вызвало в Иране никакого отклика. Со времен Исламской революции прошло уже 46 лет, уже выросли целые поколения, для которых сбежавшая оппозиция давно не является соотечественниками.

Это очень показательный момент, потому что в тех же США иранская диаспора составляет порядка 500 тысяч человек. Это достаточно интеллектуальная часть американского общества, которая следит за мировыми событиями. Поэтому призыв наследника шаха не имеет значения для Ирана и больше нацелен на эмигрантов. Виталий Данилов Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН имени Патриса Лумумбы

В пользу того, что Израиль сделал основную ставку на уничтожение действующего режима говорят цели ударов. В зону поражения попали правительственные здания Тегерана, которые стали настоящими символами власти.

Фото: РИА «Новости»

«Речь об уничтожении ядерных объектов уже не стоит. Возможно, этой цели и не было в самом начале операции, но шансов у иранской оппозиции в изгнании создать хоть какое-то революционное движение, чтобы оказать давление на действующий режим, нет. Изменить ход истории иранского государства они не способны», — подчеркнул специалист.

Кто может прийти к власти в Иране в случае убийства верхушки

С большой долей вероятности Израиль и США сделали ставку на умеренную оппозицию нынешней власти. Это политики, которые находятся в Тегеране на средних позициях и готовы к коллаборационизму и свержению руководства ради договоренностей с Западом, заявил Данилов.

Если удары Израиля уничтожат высшее руководство Ирана, то среднее звено функционеров после прихода к власти совершенно поменяет всю политику страны и пойдет на переговоры с Западом. Виталий Данилов Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН имени Патриса Лумумбы

По словам эксперта, такое развитие событий очень не выгодно России. Иран входит в БРИКС, и прозападный курс страны фактически закроет для нас выход в Персидский залив и весь Ближний Восток. «И в Москве, и в Пекине прекрасно понимают, что приход к власти в Иране прозападного правительства будет означать снижение темпа развития многополярного мира, к чему мы так стремимся» — подытожил Данилов.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов. **Запрещенная в России террористическая организация.