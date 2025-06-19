Иран под бомбежками призвали к бунту. Запад коронует наследника шаха?
Востоковед Супонина: Иран повторит судьбу Ливии после свержения власти
Удары израильской авиации по ключевым объектам Ирана и ликвидация высокопоставленных офицеров Корпуса стражей Исламской революции обострили ситуацию в стране. На этом фоне появились призывы к свержению власти. Среди авторов таких заявлений оказался сын свергнутого шаха и лидер иранской оппозиции в изгнании Реза Кир Пехлеви. Насколько велики риски госпереворота и кто стоит за бывшим иранским принцем — в материале 360.ru.
Кто такой Реза Кир Пехлеви
Старший сын и наследный принц Реза Кир Пехлеви окончательно покинул Иран в возрасте 18 лет после Исламской революции 1979 года.
Начало государственного переворота его застало в США, где он учился в колледже, а также проходил летную стажировку в Военно-воздушных силах. Из-за обострения ситуации на родине юноша бросил учебу и вернулся в Тегеран, чтобы менее чем через год бежать из страны вместе с родными.
Шахская семья сменила несколько стран: они пожили в Марокко и Багдаде. Тяжело больной отец семейства скончался в Египте, где его похоронили. Реза Кир вместе с матерью отправились в США, где лишенный престола принц завершил учебу, получив степень бакалавра в области политологии, а также прошел программу подготовки пилотов.
Он так и не смирился с Исламской революцией, а установившийся теократический режим считает временным. По его мнению, свержение отца произошло из-за его политических ошибок, а также обмана Запада, который рассматривал Иран как противовес Советскому Союзу в регионе.
Пехлеви позиционирует себя как светского демократического оппозиционера, ратующего за проведение референдума, на котором жители Ирана выберут новую форму правления. Он регулярно критикует аятолл и поддерживает массовые протесты, которые происходили в Иране несколько лет подряд.
В конце 2024 года он призывал иранские диаспоры и оппозиционные группы в изгнании объединиться, но фактически так и не стал общим лидером. Он имеет скорее символический статус для эмигрантов.
Иран призвали к мятежу
Свое обращение к народу Реза Кир Пехлеви опубликовал в социальных сетях. Он объявил, что Иран находится на грани краха, а спрятавшееся руководство страны потеряло всякий контроль.
Бывший принц призвал соотечественников к объединению, чтобы положить конец действующему режиму и получить шанс построить мирный, свободный и демократический Иран. Пехлеви добавил, что у него есть план по управлению страной на время переходного периода после смены власти.
Отдельно он обратился к военным и сотрудникам силовых структур с просьбой присоединиться к народу и не жертвовать собой ради престарелого руководства страны, а сделать все ради «свободного Ирана».
Пехлеви фактически повторил речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который в первый же день бомбежек призвал иранцев к бунту против действующих властей.
В своей речи он напомнил об общей истории двух народов и о том, как древний персидский царь Кир Великий разбил войско Вавилона, избавив иудеев от изгнания.
«Пришло время иранскому народу объединится вокруг своего флага и своего исторического наследия, отстаивая свою свободу от злого и угнетающего режима», — заявил Нетаньяху.
Со словами о ликвидации правительства Ирана также выступил американский сенатор Линдси Грэм*. Он заявил, что пришло время закрыть эту страницу в истории Ближнего Востока и начать новую, мирную главу.
Еще одной сторонницей смены власти в Иране оказалась премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
«Я всегда считала, что лучшим был бы сценарий свержения режима угнетенным иранским народом, которому это удалось бы», — сказала она.
Не остался в стороне и президент США Дональд Трамп.
«Может произойти все что угодно», — заявил он, отвечая на вопрос о возможной смене власти в Иране из-за конфликта с Израилем.
Против государственного переворота и ликвидации действующего правительства Ирана выступил Евросоюз.
«Изменение режима в Иране не является частью согласованной позиции ЕС. Мы выступаем за всеобъемлющий политический подход к Ирану, чтобы искать ответы на все вопросы с учетом всех имеющихся в нашем распоряжении опций». — заявил представитель дипломатического корпуса Евросоюза Ануар аль-Ануни.
Он подчеркнул, что объединение готово сотрудничать со всеми силами, если это приведет к остановке конфликта.
Переворот затянется на годы
Пехлеви, как и другие оппозиционные силы в Иране, большой популярностью не пользуется. На фоне обострения конфликта с Израилем вокруг режима произошла консолидация, даже не смотря на ликвидацию наиболее консервативных политиков и силовиков. Об этом в комментарии 360.ru заявила политолог-международник и востоковед Елена Супонина.
Она добавила, что в таких условиях Западу придется потратить очень много времени, чтобы раскачать общественные настроения для организации госпереворота.
«Трамп, похоже, согласился с идеей Нетаньяху, что рано или поздно это нужно сделать. Но если свержение режима в Иране не реализовать сейчас, то для достижения этой цели придется потратить несколько лет», — заявила Супонина.
Востоковед подчеркнула, что несмотря на заявления Запада, нет особых разногласий между политической властью и в лице президента Масуда Пезешкиана и духовной, которую представляет аятолла Али Хаменеи.
Внешняя агрессия только укрепила ряды иранского руководства. Так что все заявления о клине между президентом и духовным лидером — это выдавание желаемого за действительное.
Елена Супонина
Политолог-международник и востоковед
Супонина напомнила, что в активе США уже были случаи свержения руководителей стран на Ближнем Востоке, которые привели к страшным последствиям.
В качестве примера она привела убийство Саддама Хусейна в Ираке, на смену которому пришло «Исламское государство»** и ливийского лидера Муаммара Каддафи, после свержения которого страна погрузилась в многолетнюю гражданскую войну.
«Казалось бы, американцы после этого должны были одуматься, но не одумались, как видим, поскольку администрация Трампа сейчас действует в полной координации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху», — подытожила востоковед.
Настоящие причины ударов по Ирану
С самого начала военных действий Израиль и США преследовали цель сменить режим в Иране и установить там подконтрольное руководство для проведения прозападной политики. Такую версию в комментарии 360.ru выдвинул директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН имени Патриса Лумумбы Виталий Данилов.
«Видеообращение наследного принца Ирана Реза Кира Пахлеви как раз демонстрирует политику Запада, поскольку совершенно понятно, что он является не столько сторонником продолжения монархической линии, а стоит на службе американских спецслужб», — пояснил он.
Обращение Пехлеви с его призывом к миру не вызвало в Иране никакого отклика. Со времен Исламской революции прошло уже 46 лет, уже выросли целые поколения, для которых сбежавшая оппозиция давно не является соотечественниками.
Это очень показательный момент, потому что в тех же США иранская диаспора составляет порядка 500 тысяч человек. Это достаточно интеллектуальная часть американского общества, которая следит за мировыми событиями. Поэтому призыв наследника шаха не имеет значения для Ирана и больше нацелен на эмигрантов.
Виталий Данилов
Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН имени Патриса Лумумбы
В пользу того, что Израиль сделал основную ставку на уничтожение действующего режима говорят цели ударов. В зону поражения попали правительственные здания Тегерана, которые стали настоящими символами власти.
«Речь об уничтожении ядерных объектов уже не стоит. Возможно, этой цели и не было в самом начале операции, но шансов у иранской оппозиции в изгнании создать хоть какое-то революционное движение, чтобы оказать давление на действующий режим, нет. Изменить ход истории иранского государства они не способны», — подчеркнул специалист.
Кто может прийти к власти в Иране в случае убийства верхушки
С большой долей вероятности Израиль и США сделали ставку на умеренную оппозицию нынешней власти. Это политики, которые находятся в Тегеране на средних позициях и готовы к коллаборационизму и свержению руководства ради договоренностей с Западом, заявил Данилов.
Если удары Израиля уничтожат высшее руководство Ирана, то среднее звено функционеров после прихода к власти совершенно поменяет всю политику страны и пойдет на переговоры с Западом.
Виталий Данилов
Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН имени Патриса Лумумбы
По словам эксперта, такое развитие событий очень не выгодно России. Иран входит в БРИКС, и прозападный курс страны фактически закроет для нас выход в Персидский залив и весь Ближний Восток.
«И в Москве, и в Пекине прекрасно понимают, что приход к власти в Иране прозападного правительства будет означать снижение темпа развития многополярного мира, к чему мы так стремимся» — подытожил Данилов.
*Внесен в России в список террористов и экстремистов.
**Запрещенная в России террористическая организация.