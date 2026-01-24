Трамп рассказал, какое секретное оружие применили США при похищении Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января применили дезориентирующее оружие, которое якобы лишило противника возможности использовать средства ПВО. Об этом он рассказал в интервью газете New York Post .

По словам Трампа, во время атаки и захвата президента Венесуэлы Николас Мадуро венесуэльские военные пытались запустить ракеты по американским вертолетам и самолетам, однако сделать этого не смогли.

«Дезориентатор. Мне нельзя об этом говорить. Им так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало», — сказал он.

Ранее New York Post со ссылкой на свидетельства одного из венесуэльских военнослужащих писала, что во время операции 3 января американский спецназ использовал некое «секретное оружие». По его словам, воздействие напоминало мощную звуковую волну: у охраны Мадуро начались сильные боли, кровотечения и потеря способности двигаться, после чего сопротивление фактически прекратилось.

Газета отмечала, что официального подтверждения характеристик этого оружия со стороны Белого дома пока не последовало. При этом эксперты, опрошенные изданием, указывали, что армии разных стран уже давно разрабатывают системы направленной энергии — на основе микроволн или лазеров. Однако, если описания очевидцев верны, это может быть первым известным случаем применения подобных средств американскими военными в реальной операции.