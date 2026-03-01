Генсек ООН осудил удары США и Израиля по Ирану и призвал к переговорам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил вооруженное нападение США и Израиля на Иран. Об этом сообщила пресс-служба всемирной организации.

«Начиная с сегодняшнего утра, я осуждал масштабные удары Соединенных Штатов и Израиля по Ирану», — заявил генсек на экстренном заседании Совбеза ООН.

По его словам, происходящее подрывает международный мир и безопасность. Все государства обязаны соблюдать нормы международного права, включая Устав ООН, который прямо запрещает применять силу против территориальной целостности и политической независимости любой страны.

Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия, предупредив, что эскалация на Ближнем Востоке грозит привести к региональному конфликту с тяжелыми последствиями. Стороны конфликта должны вернуться за стол переговоров.

Ранее Россия и Китай созвали срочное заседание СБ ООН в связи с неспровоцированной вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана.