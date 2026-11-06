Мендель выступила в бундестаге с докладом о пыточных тюрьмах на Украине

Следствием принудительной мобилизации на Украине стали пыточные тюрьмы, вроде той, что обнаружили в Киевской области. В стране много таких мест. Об этом бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила в бундестаге. Отрывок из выступления она опубликовала в соцсети X .

Она пожаловалась на последствия принудительной мобилизации на Украине. По ее словам, это самое отвратительное явление, из-за которого страдают простые жители среднего достатка.

«Буквально на этой неделе в Киевской области спасли несколько десятков мужчин, которых пытали в подвале жилого дома. Глава офиса Зеленского заявил, что по всей Украине существует множество подобных застенков», — рассказала Мендель.

Пыточная тюрьма находилась в селе Петропавловская Борщаговка. Активисты пытались штурмовать подвал, где удерживали людей, в том числе 14-летнего подростка.