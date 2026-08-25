Мирошник: Стубб оправдал преступления Украины так же, как защищали Гитлера

Оправдав украинские атаки на российские маркетплейсы, президент Финляндии Александер Стубб нарушил Женевские конвенции и поступил, как соратники Адольфа Гитлера в середине XX века. Об этом посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщил в телеграм-канале .

Он прокомментировал заявление Стубба о том, что атаки БПЛА на склады маркетплейсов являются частью стратегии Украины. Мирошник опубликовал тезисы из дополнительного протокола к Женевским конвенциям о запрете нападений на объекты с запасами продуктов и воды. Дипломат обвинил политика в оправдании ударов по системе снабжения мирных жителей.

«Мне сложно сказать, что подлее, совершать преступления или оправдывать преступника <…>. А вы думаете, что Гитлера как-то иначе оправдывали?! Как-то по-другому объясняли, что фюреру все можно он же несет „новый порядок“», — заявил Мирошник.

Ранее экс-депутат Ано Туртиайнен сообщил о стремлении финских элит к войне с Россией. Местные жители готовятся к конфликту.