Теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» требовали больших финансовых затрат и наличия обширных технических возможностей, которых не было у Украины. Об этом агентству Reuters заявил советник президента страны Михаил Подоляк.

Так он прокомментировал заявления о выдаче властями Германии ордера на арест украинского дайвера Владимира З., подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов.

«Украина не имела никакого отношения к взрывам на „Северных потоках“ и не получила от подрывов никакого тактического или стратегического преимущества», — добавил Подоляк.

Выдачу европейского ордера на арест украинского дайвера подтвердила прокуратура Польши. Официальный представитель ведомства Анна Адамяк уточнила, что документ не успели внести в базу, и подозреваемый уехал на Украину.

По данным немецких СМИ, дайвер стал первым из группы подозреваемых в теракте. Журналисты выяснили, что его сообщниками была супружеская пара, которая руководила польской турфирмой. Именно через них группа арендовала яхту «Андромеда», с которой, предположительно, заложили взрывчатку.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что за организацией подрыва стоял бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По словам собеседников журналистов, сначала он получил одобрение от президента Украины Владимира Зеленского.

После того, как о подготовке подрыва узнали США, глава государства отозвал свое разрешение, но главком не подчинился. Сам Залужный, занявший пост посла Украины в Лондоне, свою причастность к взрывам опроверг.