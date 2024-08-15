Залужный отверг причастность к подрыву «Северных потоков»

WSJ: экс-главком ВСУ Залужный отверг причастность к подрыву «Северных потоков»

Фото: РИА «Новости»

Бывший главнокомандующий  Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отверг причастность к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«В текстовой переписке посол Украины в Великобритании Залужный заявил, что о какой-либо операции по подрыву газопроводов ему неизвестно. Он добавил, что ВСУ не уполномочены проводить миссии за границей страны», — отметили журналисты.

Ранее несколько СМИ в Германии сообщили, что подрыв газопровода «Северный поток» планировали еще в 2014 году. Также недавно появилась информация, что ко взрыву на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» причастно парусное судно «Андромеда».

Издание Süddeutsche Zeitung отмечало, что как минимум два украинца имеют отношение к терактам на газопроводе. Генеральная прокуратура России инициировала расследование  дела об акте международного терроризма на энергетической инфраструктуре.

Ранее СМИ сообщили, что расследование подрыва «Северных потоков» сосредоточилось вокруг фигуры Залужного.

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