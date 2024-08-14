Раскрыто местонахождение подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Проходящий подозреваемым по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» украинский инструктор по дайвингу Владимир З. с июля находится на Украине. Об этом заявила официальный представитель генерального прокурора Польши Анна Адамяк.

Она подчеркнула, что подозреваемый жил в Прушкове под Варшавой. Польские правоохранительные органы в это же время получили требование немецких спецслужб с требованием об задержании подозреваемого.

«Данные европейского ордера не успели ввести в базу. Поэтому подозреваемый успел пересечь границу и уехал на Украину», — привело заявление представителя Генпрокуратуры Польши издание Wiadomosci.

По данным немецких СМИ, украинский инструктор по дайвингу Владимир З. стал первым из трех подозреваемых в организации терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», кто получил ордер на арест.

Журналисты выяснили, что группу подозревают в выходе на яхте в Балтийское море из Ростока в сентябре 2022 года. По версии следствия, команда судна довезла специалистов до газопроводов, где дайверы заложили взрывчатку. На обратном пути яхта совершила несколько заходов в европейские порты, включая Колобжегу в Польше.

Сейчас все трое дайверов находятся за пределами Германии.