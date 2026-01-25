Уиткофф подвел итоги переговоров по Украине в ОАЭ

Россия, США и Украина договорились продолжить консультации по урегулированию конфликта на следующей неделе в Абу-Даби. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на своей странице в соцсети Х , отметив, что прошедшие раунды переговоров были конструктивными.

«Запланировано продолжение переговоров на следующей неделе в Абу-Даби», — написал он.

В субботу в Абу-Даби завершился второй день работы трехсторонней группы по безопасности с участием России, США и Украины. Со стороны США, помимо Уиткоффа, в переговорах участвовал Джаред Кушнер, а также представители Белого дома, Пентагона и командования НАТО в Европе.

Российскую делегацию сформировали представители Минобороны. Группу возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. По данным источника ТАСС, стороны рассматривают сразу несколько проектов документов — обсуждаются территориальные параметры, гарантии безопасности и другие элементы возможного соглашения.

Первое заседание рабочей группы прошло в пятницу, оба дня консультации проводились в закрытом формате без участия прессы. Самым сложным пунктом повестки, как и ранее, остается территориальный вопрос. По информации Reuters, Киев испытывает растущее давление со стороны США с целью ускорить достижение договоренностей, однако по итогам первого дня сблизить позиции не удалось.

В Кремле ранее подчеркивали, что принципиальным условием урегулирования является вывод украинских войск с территории Донбасса. Итальянская газета Corriere della Sera отмечала, что возможная утрата всего Донбасса стала бы для Киева не только территориальной потерей, но и лишением наиболее укрепленного оборонительного района, за пределами которого линия обороны заметно ослабевает.