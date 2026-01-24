На Западе не увидели признаков достижения компромисса на переговорах в Абу-Даби
Reuters: никаких компромиссов на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было
Украина находится под усиливающимся давлением со стороны США с целью достижения мирного соглашения с Россией, однако на переговорах, прошедших в пятницу в Абу-Даби, сторонам не удалось выйти на компромисс. Об этом сообщило агентство Reuters.
Территориальный вопрос как главный камень преткновения
Российские и украинские представители при посредничестве США обсуждали прежде всего территориальный вопрос, который остается ключевым и наиболее сложным пунктом переговоров. По данным агентства, признаков сближения позиций по этому вопросу по итогам первого дня встреч не было.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее называл территориальную проблематику центральной темой трехсторонних консультаций с участием делегаций России, Украины и США, которые должны завершиться в субботу. Он заявил, что поддерживает постоянный контакт с украинской переговорной группой, однако отметил, что делать выводы по итогам пятничных обсуждений пока рано.
Гарантии безопасности в центре обсуждений
Переговоры состоялись на следующий день после встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Украинский лидер сообщил, что соглашение с Вашингтоном по гарантиям безопасности для Украины фактически подготовлено. По его словам, Киев ожидает от Трампа определения даты и места подписания документа.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава делегации Рустем Умеров сообщил, что в ходе встречи стороны обсуждали параметры возможного завершения конфликта и дальнейшую логику переговорного процесса.
Удары по энергетике на фоне переговоров
Переговоры проходят на фоне продолжающихся ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как отмечает Reuters, в результате атак в ряде городов возникли перебои с электроснабжением и отоплением на фоне низких температур. Представители украинского энергетического сектора заявляют о критическом состоянии системы.