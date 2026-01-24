В Абу-Даби изучили несколько документов по миру на Украине

Переговорные делегации в Абу-Даби рассматривают сразу несколько документов, касающихся возможного мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщил источник ТАСС .

По словам собеседника, на столе переговоров находится не один проект, обсуждаются и территориальные вопросы, и гарантии и другие аспекты.

Как ранее сообщало агентство Reuters, переговоры по Украине возобновились в Абу-Даби. В пятницу там прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием России, США и Украины. Второй день консультаций, как уточнял источник ТАСС, также проходит в закрытом режиме — без присутствия прессы. Самым сложным пунктом повестки по-прежнему остается территориальный вопрос.

По данным Reuters, Украина находится под усиливающимся давлением со стороны США с целью ускорить достижение мирного соглашения с Россией. Однако по итогам пятничных переговоров в Абу-Даби сторонам не удалось приблизиться к компромиссу. Источники агентства отмечают, что сближения позиций по территориальному вопросу за первый день встреч зафиксировано не было

На следующий день после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение с Вашингтоном по гарантиям безопасности для Украины фактически готово, Киев ожидает от американской стороны определения даты и места его подписания. Власти Украины рассчитывают, что такие гарантии должны предотвратить возобновление конфликта.

В Кремле называли вывод украинских войск с территории Донбасса принципиальным условием возможного урегулирования.

Итальянская газета Corriere della Sera писала, что переход всего Донбасса под контроль России означал бы для Киева не только потерю территорий, но и утрату наиболее укрепленного оборонительного района. За его пределами, по оценке издания, продвижение российских войск станет значительно более быстрым — «как ножом по маслу», вплоть до столицы Украины.