Американский вариант мирного урегулирования по Украине, предполагающий переход всего Донбасса под контроль России, стал бы для украинского президента Владимира Зеленского «самой болезненной ампутацией». Так оценило ситуацию итальянское издание Corriere della Sera .

Как отмечает газета, речь идет не только о потере территорий, но и о лишении Киева наиболее укрепленного оборонительного района. За его пределами, по мнению авторов материала, российские войска теоретически могли бы продвигаться дальше по территории Украины значительно быстрее — «как ножом по маслу», вплоть до столицы. Эти оценки приводятся на фоне подготовки переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби.

В Кремле ранее подтвердили, что трехсторонняя встреча в ОАЭ запланирована на 23 января и при необходимости может быть продолжена на следующий день. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, в состав группы вошли также представители руководства Минобороны.

По данным Corriere della Sera, в качестве возможной компенсации за отказ от Донбасса Украине предлагается масштабное соглашение с США о послевоенном восстановлении страны. Речь идет о пакете объемом до 800 миллиардов долларов, рассчитанном примерно на десять лет и включающем кредиты, гранты и инвестиции частных компаний, о чем ранее писал Telegraph.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для Москвы принципиальным условием остается вывод украинских вооруженных сил с территории Донбасса. По его словам, эта позиция давно известна и является одной из ключевых для российской стороны.