Песков назвал главное условие России на переговорах по Украине

Одно из самых важных условий России для успеха переговоров по Украине — вывод ВСУ с территории ДНР. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого привело РИА «Новости» .

«Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса», — подчеркнул он.

При этом Песков не стал вдаваться в подробности и рассказывать, что подразумевается под «формулой Анкориджа».

Ранее итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщила, что на трехсторонней встрече в Абу-Даби может обсуждаться вариант, при котором Украина откажется от части территорий в обмен на 800 миллиардов долларов финансовой помощи от США и гарантии безопасности.