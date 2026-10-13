Археолог Майко объяснил важность правильного извлечения находок

Каждая историческая находка способна раскрыть ценные данные о прошлом только при правильном извлечении и изучении контекста. Об этом телеканалу «Крым24» сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

По словам доктора исторических наук, одного факта обнаружения артефакта недостаточно. Ученым необходимо детально зафиксировать условия и место его залегания, что позволяет получить максимум информации о самом предмете и времени его создания.

Майко добавил, что благодаря корректной работе с находками исследователи получили новые данные по широкому историческому периоду — от эпохи поздней бронзы до позднего Средневековья и Нового времени.