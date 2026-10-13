Археолог Душенко рассказал, что 3D-моделирование заметно ускоряет раскопки
Внедрение трехмерных моделей сократило сроки полевых археологических исследований. Об этом телеканалу «Крым 24» рассказал старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ имени В. И. Вернадского Антон Душенко.
По словам кандидата исторических наук, современная съемочная техника позволяет оперативно получать точные виртуальные слепки расчищенных площадок. Специалист подчеркнул, что цифровизация заметно упрощает труд ученых и экономит рабочие часы непосредственно в поле.