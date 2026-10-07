В Ленобласти нашли клад с арабским дирхемом X века

Археологи обнаружили средневековый клад при раскопках в Ленинградской области. Об этом Zvezdanews сообщил директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Андрей Головнев.

«В этом кладе в какой-то степени портрет эпохи. Я думаю, что это портрет человека, который сыграл существенную роль в древней истории нашей страны», — заявил Головнев.

Среди находок — круглые медальоны, украшенные зернью и сканью, большие серебряные медальоны, привески-монеты, украшение на голову карельского типа, серебряные цепочки, кольцо, подковообразная фибула и кожаное очелье. Всего ученые раскопали порядка 30 предметов весом более двух килограммов.

Помимо множества монет нашлись и редчайшие. Одной из таких стал арабский дирхем, который ученые отнесли к 907–912 годам. Две другие монеты — брактеаты уппсальского типа — изготовили в Швеции в конце XI — первой половине XII века.

Большая часть клада находится в лаборатории на реставрации. Из-за хрупкости некоторые элементы извлекали из земли единым грунтовым монолитом, их расчистка продолжается в стерильных условиях. Полную коллекцию археологи обещают показать позже, когда серебро пройдет деликатную очистку.