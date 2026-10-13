Два древних храма нашли в пещерном городе Мангуп-Кале

Два древних храма обнаружили археологи на территории пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил старший научный сотрудник КФУ имени В. И. Вернадского Антон Душенко.

По словам исследователя, объекты выявили во время расчистки средневековых кладбищ. На современной поверхности специалисты зафиксировали следы алтарных кладок и более сотни богато орнаментированных надгробий. Ученые пока не вели раскопки, но уже создали трехмерные модели некрополей и отдельных памятников.

Кроме того, в районе кафедрального храма Большая базилика археологи нашли участок мозаичного покрытия алтаря — уникальный объект, который ранее не фиксировался современными научными методами.