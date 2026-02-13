В Южной Корее назвали потенциального преемника Ким Чен Ына

Национальная разведслужба Южной Кореи предположила, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время может назвать дочь своей преемницей. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на слова южнокорейского депутата Ли Сон Гвона.

Дочери северокорейского лидера, по разным оценкам, около 12-13 лет. Важную роль сыграл тот факт, на каких мероприятиях она появляется на публике. Одни из них — церемония в честь Дня вооруженных сил и ее визит в Кымсусанский дворец Солнца, где покоятся тела прежних лидеров республики.

Кроме того, наследница Ким Чен Ына высказывала свое мнение по ряду государственных решений.

«Мы считаем, что она вступила в стадию отбора преемника», — сказал депутат.

Ранее Ким Чен Ын упрекнул руководство страны за множество ошибок, совершенных в прошлом в аграрном секторе. Больше нет времени для пустословия, необходимо упорно работать.