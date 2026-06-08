Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею с государственным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин 8 июня прибыл в Северную Корею с государственным визитом впервые за семь лет. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин 8 июня по местному времени прибыл в Пхеньян, начав государственный визит в КНДР», — заявили журналисты.

До этого министерство иностранных дел страны сообщало, что председатель намерен посетить КНДР 8–9 июня. Его пригласил северокорейский лидер Ким Чен Ын. В поездке Си Цзиньпина сопровождает жена Пэн Лиюань, начальник Канцелярии ЦК КПК Цай Ци, член ПК Политбюро ЦК КПК и другие.

Ранее пресс-служба Белого дома после визита американского лидера Дональда Трампа в Китай сообщила, что президент США и председатель КНР подтвердили общую цель по денуклеаризации Северной Кореи. Также политики согласились с тем, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.