Экономический рост КНДР назвали самой удивительной историей успеха

Северная Корея переживает невиданный экономический взлет, этому способствуют поставки товаров из Китая и экспорт оружия, в том числе и в Россию. Об этом написало издание The Wall Street Journal .

Издание называет ситуацию в КНДР «самой удивительной историей экономического успеха в мире», несмотря на действующие санкции. По данным газеты, подобного экономического уровня в стране не наблюдалось уже много лет — КНДР находит пути обхода международных ограничений, наращивает импорт энергии и экспорт своих товаров.

За последние годы в Северной Корее завершили несколько крупных строительных объектов, которые долгое время были в замороженном состоянии. Власти планируют в течение следующих 10 лет ежегодно строить новые заводы в 20 городах страны. Также власти расширяют сеть государственных магазинов и аптек.

По данным WSJ, Северная Корея наращивает объемы нефтехранилищ, а в порты заходят все больше судов с энергоносителями.

Впервые за семь лет в Северную Корею с государственным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Его пригласил северокорейский лидер Ким Чен Ын.