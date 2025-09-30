Трамп закончил свое выступление по Украине неожиданным жестом

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что урегулирование конфликта на Украине остается возможным, и постучал по трибуне «на удачу». С таким заявлением американский лидер выступил на базе морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния), обращаясь к генералам и адмиралам.

«Я думаю, мы все же сможем урегулировать этот конфликт… Хочу постучать по дереву, потому что никогда не знаешь», — сказал глава Белого дома.

В своем выступлении Трамп неоднократно возвращался к теме Украины. Президент США заявил, что данный конфликт считал «самым легким конфликтом для урегулирования» из-за личных отношений с президентом России Владимиром Путиным. Однако добавил, что ситуация оказалась самой сложной из всех.

Кроме того, Трамп резко раскритиковал предыдущую администрацию Джо Байдена, заявив, что США «отдали все оружие Украине» и фактически остались без собственных ресурсов. Он также отметил, что именно при нем были созданы Космические силы, благодаря которым Соединенные Штаты перестали уступать России и Китаю и начали «доминировать в космосе».

Помимо этого, американский президент подчеркнул, что за последние годы удалось модернизировать ядерный потенциал страны, но выразил надежду, что применять его не придется. По его словам, именно демонстрация силы должна стать основой для будущего мирного урегулирования — в том числе между Путиным и Владимиром Зеленским, которых Трамп вновь предложил собрать за одним столом переговоров.