Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что изначально считал конфликт на Украине самым простым для урегулирования, поскольку имел личные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Выступая на базе морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния), он отметил, что был уверен в возможности быстро договориться с Москвой, однако реальность оказалась противоположной. Слова главы Белого дома привело РИА «Новости» .

«Я очень хорошо знал Путина и думал, что это будет легко, потому что я так хорошо его знаю. Что ж, эта война оказалась самой сложной из всех», — сообщил он.

На том же мероприятии Трамп говорил о восстановлении и модернизации американского ядерного арсенала, подчеркнув при этом, что надеется никогда не допустить его применения. Он также заявил, что Соединенные Штаты достигли доминирования в космосе после создания Космических сил, отметив, что именно это ведомство стало его личной инициативой.

Американский лидер назвал военную мощь страны достаточной для того, чтобы сдерживать любые угрозы, а возможное урегулирование конфликта на Украине, по его мнению, может быть достигнуто только «с позиции силы».