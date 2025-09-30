Трамп назвал необходимой встречу Путина и Зеленского
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что все еще считает встречу российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимой. Президент США сказал об этом на выступлении перед высшим офицерским составом Вооруженных сил в Куантико, его слова привело РИА «Новости».
«Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата», — подчеркнул Трамп.
Он добавил, что единственный способ сделать это — с позиции силы.
Немногим ранее глава Минобороны США Пит Хегсет на встрече с генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Вирджинии призвал быть готовыми к войне ради защиты мира. Министр назвал пацифизм опасным и наивным явлением.
Депутаты Верховной рады призвали выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Нардепы зарегистрировали проект постановления в парламенте.