Трамп назвал необходимой встречу Путина и Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что все еще считает встречу российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимой. Президент США сказал об этом на выступлении перед высшим офицерским составом Вооруженных сил в Куантико, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что единственный способ сделать это — с позиции силы.

Немногим ранее глава Минобороны США Пит Хегсет на встрече с генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Вирджинии призвал быть готовыми к войне ради защиты мира. Министр назвал пацифизм опасным и наивным явлением.

Депутаты Верховной рады призвали выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Нардепы зарегистрировали проект постановления в парламенте.