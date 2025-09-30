Трамп заявил, что США перестали отставать от России и КНР в космосе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты перестали отставать от России и Китая в космосе после создания Космических сил. Об этом он сказал, выступая перед высшим офицерским составом американских вооруженных сил в Куантико, написало РИА «Новости» .

«Мы сильно отставали от Китая и России, а теперь мы доминируем в космосе», — сказал он.

По словам Трампа, Космические силы стали его личным проектом, и он особенно ценит то, что именно он позволил США выйти на лидерские позиции. Трамп отметил, что в структуры были назначены лучшие специалисты, благодаря чему Америка смогла укрепить свое доминирование в космосе.

Ранее в ходе того же выступления Трамп подчеркнул, что восстановил американский ядерный потенциал и инициировал его модернизацию. При этом он выразил надежду, что применять эти вооружения никогда не придется.

По словам президента, военная мощь США настолько велика, что ни одна страна не рискнет бросить им вызов. Он также заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно лишь путем переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского, но добиться этого, по его мнению, можно только «с позиции силы».