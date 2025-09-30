Трамп заявил, что восстановил ядерный потенциал США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты восстановили свой ядерный потенциал и проводят его модернизацию, однако выразил надежду, что использовать этот арсенал никогда не придется. Об этом он сообщил, выступая перед высшим офицерским составом американских вооруженных сил в Куантико, его слова привело РИА «Новости» .

«Я восстановил наш ядерный потенциал, как вы, вероятно, знаете, но мы также проведем его модернизацию», — сказал глава Белого доа.

По словам американского лидера, «ни одна страна не осмелится бросить вызов США», поскольку страна обладает достаточной мощью, чтобы никто не рискнул угрожать ей.

Трамп также отметил, что конфликт на Украине необходимо урегулировать путем переговоров между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, добиться результата можно только «с позиции силы».

Также американский президент потребовал от ХАМАС принять предложенную США сделку по Газе.