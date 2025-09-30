Трамп: США при Байдене отдали все оружие Украине и ничего себе не оставили

Американский президент Дональд Трамп выступая на военной базе морской пехоты в Куантико (Вирджиния) заявил, что при администрации его предшественника Джо Байдена Соединенные Штаты лишились всего вооружения, передав его Украине. По его словам, страна фактически осталась без собственных запасов.

«Мы все, все отдали Украине, у нас ничего не осталось», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что «год назад Америка была мертвой страной» — по его выражению, кризис затронул все сферы: от иммиграции до армии.

В том же выступлении глава Белого дома напомнил, что именно благодаря ему созданы Космические силы в США, которые, по его словам, позволили стране перестать отставать от России и Китая и теперь обеспечивают американское доминирование в космосе. Трамп также подчеркнул, что при нем был восстановлен и модернизирован ядерный арсенал Соединенных Штатов, хотя, как отметил президент, он надеется, что применять его никогда не придется.

Помимо этого, американский лидер заявил, что единственный способ добиться урегулирования международных конфликтов — вести переговоры с позиции силы. В качестве примера он привел ситуацию вокруг Украины, отметив, что конфликт не начался бы, если бы он оставался у власти, и что личные отношения с российским президентом Владимиром Путиным изначально внушали ему уверенность в легкости урегулирования. Вместе с тем Трамп признал, что конфликт оказался самым сложным из всех.