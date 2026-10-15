Трамп отменил трансляцию казни военного, застрелившего 13 сослуживцев

Президент США Дональд Трамп распорядился не проводить прямую трансляцию казни военного психиатра Нидала Хасана, застрелившего 13 сослуживцев на базе Форт-Худ в штате Техас. Об этом сообщил ТАСС .

«Он будет казнен, как и запланировано, через расстрел, но трансляции этого события не будет», — написал американский лидер в соцсети

По его словам, за казнью смогут наблюдать родственники жертв.

Ранее министр обороны Пит Хегсет решил провести трансляцию расстрела Хасана и сообщил об этом в эфире радиостанции. В Пентагоне с неодобрением отнеслись к этой инициативе.

Нидал Хасан устроил стрельбу в 2009 году. Согласно опросу, большинство американцев поддерживают сам факт казни, но против ее трансляции в прямом эфире.