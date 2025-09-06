Трамп сопроводил переименование Пентагона постером в стиле «Апокалипсис сегодня»

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал: «Я люблю запах депортаций по утрам…» («Я люблю запах депортаций по утрам…»). В описании он добавил, что Чикаго скоро узнает, почему Пентагон называется Министерством войны.

Пост был опубликован вместе с коллажем, где Трамп в военной форме изображен на фоне пожаров и вертолетов с подписью Chipocalypse Now — стилизацией под фильм «Апокалипсис сегодня».

Накануне глава Белого дома сообщил, что подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны на время своего президентства.

По данным Politico, ребрендинг может стоить Вашингтону миллиарды долларов: чиновникам придется менять эмблемы, бланки, вывески и символику на сотнях тысяч объектов в США и за рубежом. При этом в Пентагоне называют это «косметическими изменениями», которые не повлияют на военные задачи, но могут быть использованы оппонентами для критики Вашингтона.

Министерство войны существовало в США с 1789 по 1947 год, а современное название — Министерство обороны — было закреплено в 1949 году.

На днях Трамп также пообещал ввести войска Национальной гвардии в Чикаго для борьбы с рекордной преступностью.