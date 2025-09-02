Трамп пообещал ввести Национальную гвардию в Чикаго

Трамп: мы введем нацгвардию в Чикаго, чтобы сделать его безопасным

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести войска Национальной гвардии в Чикаго для борьбы с рекордной преступностью в этом городе. Об этом он заявил журналистам на площадке Белого дома .

«Мы это сделаем. Я пока не говорю когда, но мы сделаем это», — подчеркнул Трамп.

Он отметил успешный опыт Вашингтона, где за две недели удалось «сделать из столицы безопасную зону». По его словам, аналогичные меры необходимы и другим американским городам.

Ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social назвал Чикаго «худшим и самым опасным городом в мире» и пообещал в короткие сроки справиться с криминальной ситуацией. Американский лидер сослался на данные властей, по которым за минувшие выходные в Чикаго огнестрельные ранения получили 54 человека.