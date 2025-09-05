Трамп 5 сентября выступит с заявлением, тему скрывают

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением для прессы в 16:00 по местному времени (23:00 по московскому). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Тему заявления не раскрыли. Новость о выступлении появилась в графике главы государства.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп может подписать указ о возвращении Министерству обороны США исторического названия «министерство войны». Согласно информации канала, главу ведомства Пита Хегсета в этом случае будут называть не только министром обороны, но и военным министром.

Министерство войны США существовало с 1789 по 1947 год. Современное название — Министерство обороны — учредили в 1949 году.

Ранее Трамп во время пресс-конференции подтвердил, что намерен позвонить президенту России Владимиру Путину. По его словам, у политиков получился «очень хороший диалог».