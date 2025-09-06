Стоимость переименования Пентагона оценили в миллиарды долларов

Переименование Министерства обороны США в Министерство войны (Department of War) может стоить Вашингтону миллиарды долларов, хотя речь шла лишь о «косметических изменениях». Об этом сообщило Politico .

По данным издания, сотрудники ведомства выразили недоумение указом президента Дональда Трампа, отметив, что расходы не помогут решить реальные военные задачи. Бывший сотрудник Пентагона заявил, что шаг обойдется в миллионы и при этом никак не повлияет на стратегические расчеты Китая или России, но может использоваться противниками для представления США как «разжигателя войны».

Politico уточняет, что смена символики потребовала бы замены эмблем, документов и атрибутики на сотнях тысяч объектов ведомства в 40 странах мира и всех штатах США.

Министерство войны существовало с 1789 по 1947 год, а современное название — Министерство обороны — появилось в 1949 году.