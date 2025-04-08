Трамп рассказал о ходе урегулирования конфликта на Украине

Трамп заявил, что США обсуждают с Россией и Украиной урегулирование конфликта

США продолжили переговоры с обеими сторонами конфликта на Украине и приблизились к его урегулированию. Американский президент Дональд Трамп заявил об этом на пресс-конференции на борту Air Force One после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила газета The Independent .

«Мы ведем переговоры с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы становимся ближе к цели», — сказал он.

Трамп осудил продолжающиеся бомбардировки и заявил, что каждую неделю в них гибнут тысячи молодых людей.

Нетаньяху прибыл в Белый дом 7 апреля. Трамп поприветствовал гостя крепким рукопожатием и отказался отвечать журналистам, отменит ли пошлины для Израиля.

После нескольких раундов американо-российских переговоров в Вашингтон направился глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он обсудил с сенаторами условия прекращения конфликта на Украине