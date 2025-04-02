CNN: глава РФПИ Дмитриев прибыл в Вашингтон на переговоры с Уиткоффом

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон для встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в среду. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Ожидается, что в среду он встретится с советником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом для укрепления отношений между двумя странами в своем стремлении завершить конфликт на Украине», — написали авторы статьи.

Ранее стало известно, что Дмитриеву временно сняли санкции США для получения визы и организации этого визита. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) попал под ограничения администрации Джо Байдена вместе с ближайшим окружением российского президента Владимира Путина.