Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон для встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в среду. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Ожидается, что в среду он встретится с советником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом для укрепления отношений между двумя странами в своем стремлении завершить конфликт на Украине», — написали авторы статьи.
Ранее стало известно, что Дмитриеву временно сняли санкции США для получения визы и организации этого визита. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) попал под ограничения администрации Джо Байдена вместе с ближайшим окружением российского президента Владимира Путина.
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