Дмитриев встретился с сенаторами США для обсуждения требований Путина по Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с представителями американского сената в Вашингтоне. Как сообщает NBC News, переговоры прошли в Белом доме по просьбе президента США Дональда Трампа.
Основными темами обсуждения стали возможные условия урегулирования украинского конфликта и выдвинутые российским президентом Владимиром Путиным требования о прекращении боевых действий. С американской стороны во встрече участвовали республиканские сенаторы Линдси Грэм* от Южной Каролины и Маркуэйн Маллин из Оклахомы.
В настоящее время нет подтвержденных данных о том, состоялась ли во время визита отдельная встреча Дмитриева с американским президентом.