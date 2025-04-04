Дмитриев встретился с сенаторами США для обсуждения требований Путина по Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с представителями американского сената в Вашингтоне. Как сообщает NBC News , переговоры прошли в Белом доме по просьбе президента США Дональда Трампа.

Основными темами обсуждения стали возможные условия урегулирования украинского конфликта и выдвинутые российским президентом Владимиром Путиным требования о прекращении боевых действий. С американской стороны во встрече участвовали республиканские сенаторы Линдси Грэм* от Южной Каролины и Маркуэйн Маллин из Оклахомы.

В настоящее время нет подтвержденных данных о том, состоялась ли во время визита отдельная встреча Дмитриева с американским президентом.

Ранее Дмитриев заявил, что администрация США во главе с Трампом не скрывают, что они обеспечивают Украине сильную позицию для переговоров по урегулированию конфликта.

* Внесен в список террористов и экстремистов в России.