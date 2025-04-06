Более 50 стран запросили переговоры с США о пошлинах

Свыше 50 государств обратились к администрации Соединенных Штатов для переговоров по урегулированию торговых пошлин, объявленных президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC .

«Более 50 стран пытаются договориться с президентом о таком статусе», — рассказал он.

Американский лидер ранее подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран, базовая минимальная ставка составит 10%. Большинство государств при этом столкнется с повышенными тарифами, которые рассчитали исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.

Россию не внесли в список стран, на которые распространяются американские пошлины. Это связано с тем, что сейчас США ведут с государством переговоры об урегулировании украинского конфликта.