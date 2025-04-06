Дмитриев раскрыл, когда состоятся очередные переговоры с США

Очередные переговоры между Россией и США состоятся уже на следующей неделе. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Первого канала .

«Уже на следующей неделе», — заявил Дмитриев, отвечая на вопрос, когда ждать следующих контактов России и США.

Он подчеркнул, что стороны видят начало уважительного и конструктивного диалога. По словам Дмитриева, во время встречи в Вашингтоне состоялся откровенный разговор с американскими коллегами, которые осознают необходимость восстановления отношений.

Глава РФПИ отметил, что Москва смогла противостоять попытке стратегического поражения, предпринятой администрацией президента Байдена. Дмитриев добавил, что в двусторонних отношениях наметился прогресс, и сейчас есть осторожная надежда на возобновление диалога.

Также он сообщил о растущем интересе американского бизнеса: по его данным, РФПИ получает множество запросов от компаний США на возвращение в Россию, в том числе в энергетический сектор и другие отрасли.

Ранее в эфире американского телевидения Дмитриев заявил, что американские санкции только помогли России. Они позволили снизить зависимость от Запада и заставили ВВП расти быстрее, чем у противника.