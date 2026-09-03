Решение украинского президента Владимира Зеленского продолжать эскалацию конфликта с Россией ведет Украину к дальнейшим разрушениям. Такое мнение высказала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X, написал ТАСС .

«Зеленский по-прежнему выбирает только эскалацию: он отверг несколько мирных сделок и инициировал операции, которые могут привести только к катастрофе. Теперь страна тонет в крови и разрушениях, и никто с ним уже серьезно не разговаривает», — написала она.

Ранее Мендель также выступила с критикой внутренней политики украинских властей. Она заявила, что окружение Зеленского фактически перевело государственное управление в ручной режим, а в правительстве существуют коррупционные схемы.

В частности, бывший пресс-секретарь Зеленского утверждала, что украинская служба финансового мониторинга может отслеживать небольшие переводы обычных граждан, однако при этом, по ее мнению, через государственные структуры проходят значительно более крупные суммы, связанные с коррупцией. В качестве одного из примеров Мендель упомянула средства, которые используются для внесения залога за оказавшихся под подозрением чиновников.