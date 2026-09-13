Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против физлиц, в том числе своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Указ президента вышел 13 сентября. В нем фигурируют россияне и украинцы, которые обвиняются в распространении дезинформации об Украине.

Мендель вошла в черный список за два дня до выступления на мероприятии в Европарламенте, организованном немецкой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Она заявила в соцсетях, что Зеленский обложил санкциями всех, кто выступил за мир.

Глава киевского режима ввел ограничения также против 20 судов теневого флота и 29 российских компаний, связанных с поставками оборудования для военно-промышленного комплекса.

Ранее Мендель обвинила Зеленского в хищениях из бюджета. Она предупредила, что ЕС может проверить расходование средств и сократить финансовую помощь.