Мендель раскрыла, чем грозит Зеленскому дерзкий ответ Трампу

Мендель: Украина своей реакцией на действия США ухудшает свои позиции

Власти Украины реакцией на действия США ухудшают свои переговорные позиции. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

«Чем чаще украинское руководство превращает разногласия в личную обиду, тем сильнее оно отдаляется от стола переговоров», — написала она.

Экс-помощник Зеленского подчеркнула, что ответ Киева укладывается в уже знакомую схему, основанную на унижении и обвинениях. Каждое новое заявление в такой парадигме сужает пространство, в котором интересы Украины еще могут учесть в формирующихся договоренностях.

Ранее президент США Дональд Трамп договорился с российским лидером Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива в обмен на временное смягчение санкций. Зеленский обвинил американского коллегу в слабости, между ними завязался конфликт.