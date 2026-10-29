Тысячи протестующих вышли к парламенту в Лиссабоне из-за кризиса жилья

Тысячи демонстрантов вышли на акции протеста к парламенту в Лиссабоне из-за кризиса жилья. Об этом сообщило агентство Reuters .

Протестующие потребовали защитить права на жилье и выступили против роста стоимости жизни.

«Португалия столкнулась с одним из самых острых кризисов доступности жилья в Европе: цены выросли более чем вдвое с 2017 года, а арендная плата за новые договоры аренды почти вдвое», — отметило агентство.

Сильнее всего изменения ударили по молодежи, так как зарплаты в стране не успевают за инфляцией.

Ранее волна протестов захлестнула Францию. По данным МВД республики, на улицы вышли порядка 410 тысяч человек, а профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» заявил об участии в протестах почти 800 тысяч граждан.

Митингующие выступили против подорожания жизни и ухудшения ситуации в системе образования. В Париже число участников акций составило 110 тысяч человек. По информации профсоюза CGT, на митинги собралось около 250 тысяч граждан.