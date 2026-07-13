Зеленский появился на саммите «коалиции желающих» под звук рухнувшей таблички

Прибытие украинского лидера Владимира Зеленского на саммит «коалиции желающих» в Париж ознаменовалось очередным конфузом. Когда его автомобиль подъехал к красной дорожке, упала табличка с названием мероприятия, сообщило РИА «Новости» .

Табличка с надписью «саммит коалиции желающих» шириной в несколько метров рухнула с громким стуком. Президент Франции Эммануэль Макрон, встречающий Зеленского, обернулся на звук падения и указал пальцем на упавший объект сотрудникам мероприятия. Табличку установили обратно, но спустя несколько минут убрали, освободив место для фотографирования участников саммита.

В трансляцию мероприятия также попал кадр с девушками из почетного караула, державшими тяжелые сабли у лиц. После прибытия последнего гостя одна из них с облегчением опустила оружие и поправила шлем.

Ранее на видео попал момент с неловкими объятиями Зеленского и Макрона.