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    Трамп заявил о скором начале работ по разведке нефти и газа в Гренландии

    Фото: 360.ru

    Американские компании скоро начнут в Гренландии разведывательные геологические работы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    «Масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов вот-вот начнутся в нашей новой и прекрасной Гренландии!» — написал американский лидер.

    Трамп сослался на неназванных экспертов, которые считают, что запасы легкодоступной нефти здесь больше, чем в большинстве регионов мира.

    Также Гренландия, по мнению главы Белого дома, не имеет себе равных с точки зрения военной безопасности.

    «Любое нападение на США в будущем должно будет осуществляться через Гренландию», — отметил он.

    По его словам, размещенные на острове средства обороны будут без проблем сбивать беспилотники, ракеты и любые другие вооружения, даже еще не придуманные.

    Дания и Гренландия 22 сентября подписали с Соединенными Штатами соглашение. Документ позволит Вашингтону расширить там военное и экономическое присутствие.

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