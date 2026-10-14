Трамп заявил о скором начале работ по разведке нефти и газа в Гренландии

Американские компании скоро начнут в Гренландии разведывательные геологические работы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

«Масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов вот-вот начнутся в нашей новой и прекрасной Гренландии!» — написал американский лидер.

Трамп сослался на неназванных экспертов, которые считают, что запасы легкодоступной нефти здесь больше, чем в большинстве регионов мира.

Также Гренландия, по мнению главы Белого дома, не имеет себе равных с точки зрения военной безопасности.

«Любое нападение на США в будущем должно будет осуществляться через Гренландию», — отметил он.

По его словам, размещенные на острове средства обороны будут без проблем сбивать беспилотники, ракеты и любые другие вооружения, даже еще не придуманные.

Дания и Гренландия 22 сентября подписали с Соединенными Штатами соглашение. Документ позволит Вашингтону расширить там военное и экономическое присутствие.